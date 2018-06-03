В Орле приватизируют МУП

3.6.2018 | 10:53 Новости, Общество

Власти города приняли решение о реорганизации муниципального предприятия.

Глава администрации Орла Александр Муромский распорядился преобразовать МУП «Управление разработки градостроительной документации» в акционерное общество. Как следует из постановления, 100 процентов его акций будут находиться в муниципальной собственности. Впрочем, это не исключает возможности их продажи.

Для проведения реорганизации будет создана инвентаризационная комиссия, в состав которой войдут представители управления муниципального имущества и землепользования. Ей поручено провести инвентаризацию до 30 июня. А к 15 августа должен быть завершен аудит промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации имущества и обязательств предприятия.

Отметим, что преобразование МУП в АО пройдет в рамках муниципальной программы приватизации. Ожидается, что соответствующее постановление администрация города издаст после 1 октября 2018 года. Тогда же будут утверждены условия приватизации. Затем власти внесут изменения в Единый реестр муниципального имущества.

Контролировать процесс поручено первому заместителю главы администрации города Олегу Минкину.

ИА «Орелград»

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