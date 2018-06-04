Банк России изучил цены в Орловской области

Инфляцию в нашем регионе признали низкой.

В апреле 2018 года уровень годовой инфляции в Орловской области несколько превысил мартовское значение (1,7 процента), но сохранился на низком уровне 1,9 процента. Об этом сообщает Отделение по Орловской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО. Анализ был проведен с использованием данных Росстата.

В банке подчеркнули, что целью денежно-кредитной политики является поддержание инфляции вблизи 4 процентов. В Орловской области рост цен не превышает этот уровень с апреля 2017 года. По большинству товаров и услуг рост цен в регионе не превысил данный показатель в апреле 2018 года.

— Годовая инфляция в Орловской области ниже, чем в ЦФО и в целом по России, — пояснили в ЦБ РФ. — Регион на третьем месте среди самых низких ее значений по ЦФО.

Инфляция остается низкой в основном за счет умеренного роста цен на продовольственные товары, считают эксперты. Кроме того, снижение цен отмечено на гречневую и манную крупы, овощи, сахар и мясо птицы. Эти продукты подешевели, в том числе из-за роста предложения.

Повышающее воздействие на инфляцию оказывает рост цен на услуги ЖКХ и образования, почтовые услуги, а также на туристические услуги. В частности, подорожали поездки на автобусе в Европу. Среди непродовольственных товаров за год заметно подорожали табачные изделия и моторное топливо.

ИА «Орелград»