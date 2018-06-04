Клычков посетил строящийся 9-й квартал микрорайона «Зареченский»

Визит Андрея Клычкова начался с прибытия к Ледовой Арене, которая была построена к 450-летию города Орла. Здесь гостей ждала делегация «Орелстроя». Андрей Урванов, главный исполнительный директор компании-застройщика, рассказал о микрорайоне, рассчитанном на проживание 15 тысяч человек. Все благоустройство и поддержание порядка на территории, общая площадь застройки которого составляет около одно миллиона квадратных метров, осуществляется силами подрядных и дочерних организаций строительного гиганта.

Этот микрорайон стал одним из самых удачных и в плане расположения, и в плане перспективы застройки. Жилье здесь востребовано и раскупается еще на стадии «котлована».

Тем не менее «Орелстрой» не останавливается на достигнутом, рассчитывая успешно соперничать с конкурентами и в будущем. Несколько лет назад на смену девятиэтажкам пришли новые 16-этажки, а в 2018 году началось строительство 9-го квартала, расположенного чуть поодаль от микрорайона «Алроса». «Девятый» будет отличаться не только внешней отделкой.

Андрей Урванов показал Клычкову в специальном альбоме новые схемы покраски домов, современные решения по благоустройству и озеленению дворовых территорий. Здесь будет использован новый подход к зонам отдыха. Разделение территорий по возрастам, интересам и видам отдыха. Самые маленькие жители микрорайона не будут мешать старшим товарищам с их активными видами отдыха.

Глава региона отвлекается от картинок и предлагает прогуляться по микрорайону, вместе с застройщиками идет к новым домам. По пути глава города Александр Муромский и глава Заводского района получают от Клычкова распоряжения обратить внимание на установку урн и своевременную их очистку.

Около 16-этажек оживленно. Люди заселяются в новые квартиры.

В подъезде яркие желтые краски и стильная внутренняя отделка. Урванов поясняет Клычкову, что с прошлого года специалисты по дизайну разработали не только новый внешний вид домов, но и качественно новый внешний вид мест общего пользования. Ведь дом начинается с подъезда.

На первом этаже дома №5 на улице Емлютина квартира с отделкой нового типа «Комфорт». Здесь уже лежит ламинат, на стенах качественные обои, присутствует сантехника, на кухне плиткой отделан рабочий фартук.

Глава региона интересуется, позволит ли данное нововведение покупателям экономить, так как установка и закупка ламината, кухни и сантехники осуществляется оптом. Руководитель «Орелстроя» подтверждает, что квартиры с отделкой типа «Комфорт» незначительно дороже квартир с обычной отделкой, однако позволяют в короткие сроки получить жильцам качественный быт и снизить затраты на отделку. В перспективе планируется реализация квартир не только с готовой улучшенной отделкой, но и со встроенной кухней.

Разговор Клычкова и Урванова продолжается уже на крыше 16-этажки. Андрей Клычков интересуется планами компании и ставит вопрос ребром: «Окраины это хорошо, а как насчет застройки центра Орла?»

Урванов отметил, что компания рассматривает разные варианты — строительство в центре, безусловно, обязывает думать о применении новых архитектурных решений и способов застройки.

ИА «Орелград»