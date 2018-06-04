Мэрия решила избавиться от магазинов оптики

Администрация Орла объявила о продаже муниципальных акций .

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовало управление муниципального имущества и землепользования администрации. Он пройдет 4 июля 2018 года. На торги выставят два лота.

Первый – это пакет акций АО «Магазин «Оптика № 2» (100 процентов уставного капитала), состоящий из 821 обыкновенной именной акции номиналом 1000 рублей. Магазин расположен на Бульваре Победы. Начальная цена установлена в размере 1,032 миллиона рублей. Уставный капитал общества равен 821 тысячу рублей.

Основные виды деятельности общества – изготовление, ремонт и реализация очковой оптики, подбор и реализация контактных линз и предметов по уходу за ними, реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, торговля медицинскими инструментами и другое. Среднесписочная численность работающих за 2017 год составила 8 человек. Стоимость чистых активов по состоянию на 1 января 2018 года — 651 тысяча рублей.

Лот № 2 – это пакет акций АО «Магазин оптики № 5» (100% уставного капитала), состоящий из 993 обыкновенной именной акции номиналом 1000 рублей. Торговая точка находится на улице Приборостроительной. Начальная цена — 2,6 миллиона. Уставный капитал — 993 тысячи рублей. Среднесписочная численность работников за 2017 год — 11 человек. Стоимость чистых активов на 1 января 2018 года составила 1,6 миллиона рублей.

Как следует из документации, предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная цена покупки.

ИА «Орелград»