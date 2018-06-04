Орловец обокрал квартиру в рамках «предвыборной кампании»

Облсуд оставил под стражей мужчину, подозреваемого в серии преступлений.

Орловский областной суд оставил в силе постановление Железнодорожного райсуда о заключении под стражу сроком на 2 месяца и 21 сутки местного жителя. Его обвиняют в совершении ряда преступлений, причем мужчине помогало несколько подельников. Они проникали в квартиры обманом. Количественный состав преступной группы менялся.

Так, в одном случае двое злоумышленников представились работниками газовой службы. Из квартиры они похитили 40 тысяч рублей. В другом случае в чужом дом они же проникли под предлогом проведения предвыборной компании. Подельники украли сверток со сбережениями хозяина, в котором находилось 130 тысяч рублей. Еще один эпизод – кража 405 тысяч рублей. В этом случае мужчинам помогали две женщины.

По каждому факту было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии объединили в одно производство. В апелляционной жалобе адвокат просил избрать обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В обоснование указал на отсутствие у него судимостей в прошлом и «наличие постоянного места работы по извозу граждан с доходом 2500-3000 рублей в день».

Суд отклонил жалобу и признал обоснованным удовлетворение ходатайства следствия о заключении обвиняемого под стражу.

ИА «Орелград»