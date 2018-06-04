Орловец убил жертву двумя ударами

В Нарышкино вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве.

Как сообщили в Урицком районном суде, вынесен приговор в отношении местного жителя, осужденного по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения на почве устойчивых личных неприязненных отношений.

«В помещении дома по месту своего жительства подсудимый со значительной силой нанес Н. не менее двух ударов в область грудной клетки, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, — сообщили в суде. – От них на месте происшествия наступила смерть Н.»

Другие подробности произошедшего не разглашаются, так как приговор еще не вступил в законную силу. Убийце назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

ИА «Орелград»