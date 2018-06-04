Под Орлом гость жестоко избил хозяина

Вступил в силу обвинительный приговор Малоархангельского суда.

Орловский областной суд оставил без изменений обвинительный приговор Малоархангельского районного суда в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как следует из материалов дела, 26 декабря 2017 года подсудимый пришел в гости к своему знакомому. Приятели несколько часов распивали спиртные напитки. В какой-то момент гостю не понравилось поведение хозяина. Он ударил его кулаком по лицу, свалил на пол и продолжил избиение ногами.

Подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Однако затем обжаловал приговор в апелляционной инстанции, посчитав его слишком суровым, но своего не добился.

ИА «Орелград»