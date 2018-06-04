В Мценске сняли с продажи «вечные» семена

Более 1,3 тысячи пакетов семян не выдержали проверку.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, плановая проверка прошла в отношении одного из мценских ООО. В торговой точке было обнаружены 30 партий (1352 пакетов) семян овощных культур, которые продавались нарушением требований законодательства.

Так, на 1194 пакета не было документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества. В 110 пакетах находились семена, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Также выявлено 48 пакетов семян в двойной упаковке с нарушением маркировки, а именно: с увеличенным сроком реализации.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, в непроверенном посевном материале могут содержаться семена вредных сорных, ядовитых и наркосодержащих растений, а также карантинных сорных растений. Кроме того, без документов невозможно идентифицировать сорт.

В отношении фирмы был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ее к штрафу.

ИА «Орелград»