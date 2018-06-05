Борьбу с клещами в Орле признали недостаточной

Мэрию областного центра призвали провести противоклещевые обработки.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора Орловской области, в адрес администрации Орла направлена информация о территориях, на которых необходимо провести противоклещевые обработки. В ведомстве отмечают, что в городе в недостаточном объеме проводится данная работа. Обработаны только территории городского и Детского парков.

— Вместе с тем по результатам рекогносцировочных обследований наличие биотопов клещей выявлено на ряде территорий других мест отдыха населения, — пояснили в Роспотребнадзоре.

По статистике к 4 июня в медицинские организации области обратилось уже 584 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 199 детей. Инфицированность боррелиями составила 14,8 процента. Случаев заболеваний, передающихся с укусом клещей, на территории области не зарегистрировано.

ИА «Орелград»