Борьбу с клещами в Орле признали недостаточной

5.6.2018 | 9:48 Новости, Общество

Мэрию областного центра призвали провести противоклещевые обработки.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора Орловской области, в адрес администрации Орла направлена информация о территориях, на которых необходимо провести противоклещевые обработки. В ведомстве отмечают, что в городе в недостаточном объеме проводится данная работа. Обработаны только территории городского и Детского парков.

— Вместе с тем по результатам рекогносцировочных обследований наличие биотопов клещей выявлено на ряде территорий других мест отдыха населения, — пояснили в Роспотребнадзоре.
По статистике к 4 июня в медицинские организации области обратилось уже 584 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 199 детей. Инфицированность боррелиями составила 14,8 процента. Случаев заболеваний, передающихся с укусом клещей, на территории области не зарегистрировано.

ИА «Орелград»

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