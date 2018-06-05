Косогов вытащил новый асфальт руками

В селе Моховое новая дорога уже потрескалась и рассыпалась.

В Залегощенском районе с грубыми нарушениями уложили асфальт на центральной улице села Моховое, сообщили активисты движения «Без Ям Орловщина».

Прибывший на место лидер движения депутат горсовета Орла Евгений Косогов без труда вытащил новый асфальт руками. Он заметил, что основание новой дороги не было пролито битумом, а асфальт укладывался «волнами».

— Нами было написано обращение в прокуратуру Орловской области с просьбой принять меры в отношении руководства подрядной организации, а также призвать к ответу конкретных чиновников Орловской области, которые должны были осуществлять контроль за выполнением дорожных работ, — написал Косогов.

Напомним, что врио губернатора Орловской области Андрей Клычков обещал обеспечить тщательный контроль за ремонтом дорог в регионе.

ИА «Орелград»