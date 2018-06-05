Орловца отправили в колонию за украденную в «Пятерочке» колбасу

«Дело века» рассмотрели в Колпне.

Преступление было совершено в феврале этого года. Подсудимый с подельником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решили обокрасть магазин «Пятерочка». Они договорились совместно похитить спиртные напитки и продукты питания.

Как установил районный суд, приятели пытались вынести под одеждой упаковку ребер свиных варено-копченых, нарезку рыбного ассорти, три бутылки коньяка и две палки сырокопченой колбасы — всего на 2289 рублей. Однако «преступление не было доведено до конца по не зависящим обстоятельствам». Подсудимый был замечен кассиром, которая догнала его на площади перед магазином и потребовала вернуть похищенный товар.

Суд учел то, что ранее мужчина был осужден условно. За кражу из «Пятерочки» ему дали 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Но с учетом предыдущего приговора за решеткой он проведет на 1 год больше. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»