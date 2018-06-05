Орловчанка удивительно обчистила съемную квартиру

5.6.2018 | 12:29 Новости, Общество

Женщина предстала перед судом за необычную кражу.

Уголовное дело было рассмотрено судом Орловского района. Местная жительница обокрала съемную квартиру. Судя по перечню похищенного имущества, она вынесла оттуда все, что только смогла унести.
Так, ее добычей стали ковер, несколько кастрюль, наборы вилок и ложек, два кухонных ножа, утюг, электрочайник, постельное белье, подушки, одеяла, полотенца и другое.

Также она утащила три табуретки, шторы и даже пожарный кран и пожарный шланг. Причиненный владельцу имущества ущерб составил около 26 тысяч рублей. Подсудимая признала вину и раскаялась. Ее наказали 100 часами обязательных работ.

ИА «Орелград»

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