Орловские налоговики рассказали, как сэкономить время

Изменился порядок выдачи документов, связанных с регистрацией юрлиц.

Как сообщили в региональном управлении ФНС России, с 29 апреля 2018 года изменился порядок выдачи документов, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Теперь документ, подтверждающий факт внесения записи в реестр, учредительный документ или внесенные в него изменения, документ о постановке на учет в налоговом органе направляются не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для регистрации срока — только в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

— В аналогичном порядке направляется решение об отказе или решение о приостановлении государственной регистрации, — пояснили в УФНС. — Документы направляются по включенному в госреестр адресу электронной почты юрлица или ИП, а также по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган.

Благодаря изменениям налогоплательщик может сэкономить время на повторном посещении налоговой инспекции, отметили в ведомстве. Кстати, в первом квартале 2018 года Межрайонной ИФНС России №9 по Орловской области выдано (направлено в виде почтового отправления в адрес заявителей) уже более 3300 документов, подтверждающих факт внесения записи в государственный реестр.

ИА «Орелград»