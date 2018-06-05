В Орле две девушки попались на краже одежды

5.6.2018 | 8:39 Новости, Общество

Орловчанки не сумели бесплатно обновить гардероб.

Сотрудники Росгвардии задержали двух девушек при попытке кражи одежды из магазина в Орле, сообщили в ведомстве.

19-летняя и 16-летняя девушки набрали товара на 7500 рублей — две куртки, джинсы, три блузки и толстовку — и отправились к выходу, пытаясь скрыться. По сработавшей «тревоге» приехали силовики.

Девушек передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ни одна из них ранее не привлекалась к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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