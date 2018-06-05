В Орле измерили радиацию

5.6.2018 | 11:24 Новости, Общество

Подготовлен радиационно-гигиенический паспорт Орловской области.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, паспорт создан в рамках исполнения федерального закона. Были использованы данные 100 организаций, имеющих источники ионизирующего излучения, а также результаты мониторинга содержания радионуклидов в продуктах питания местного производства, питьевой воде и объектах окружающей среды.

— Обследовано с лабораторным контролем 212 населенных пунктов, входящих в зоны радиоактивного загрязнения, проведены радиохимические исследования 121 пробы пищевых продуктов, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Исследовались пробы наиболее дозообразующих пищевых продуктов — молоко, мясо, рыба, хлеб и хлебопродукты, картофель, лесные грибы и ягоды.

Все продукты по содержанию радиоактивных веществ соответствовали гигиеническим нормативам, отметили в ведомстве. Не зарегистрировано превышений по показателям радиационной безопасности и в пробах питьевой воды, отобранных из источников водоснабжения.

Результаты показали, что средние годовые дозы облучения жителей Орловской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС, соответствуют требованиям норм радиационной безопасности. Уровни естественного радиоактивного фона соответствуют естественным значениям, характерным для Орловской области до аварии на ЧАЭС в 1986 году.

ИА «Орелград»

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