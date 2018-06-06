Ночью Орел убирали 23 единицы техники

О ходе уборки рассказал глава «Спецавтобазы» Александр Байдак.

МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» усилила работу по уборке города, утверждает руководитель предприятия Александр Байдак.

На совещании 6 июня он рассказал, что ночью над уборкой Орла трудились 23 единицы техники, сегодня днем — 26. В ручном труде на остановках, мостах и скверах работают 49 человек.

Новые урны появятся в сквере Гуртьева на Аллее Героев. В районе дома №40 на 1-й Посадской обустроят контейнерную площадку.

ИА «Орелград»