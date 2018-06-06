Облсовет попросит орден для Вдовина

Подготовлен проект ходатайства в Москву.

Как стало известно «Орелграду», на ближайшем заседании Орловского облсовета планируется принять ходатайство о представлении к награждению государственной наградой первого вице-спикера Михаила Вдовина. Коллеги-депутаты попросят у Москвы для него орден Дружбы — за «активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России».

К проекту постановления приложена характеристика. Она напоминает, что с 2006 года Вдовин избирался депутатом Орловского горсовета II, III и IV созывов и депутатом Орловского облсовета V и VI созывов. Отмечена «тургеневская» деятельность парламентария.

«Вдовин возглавил общественную организацию «Попечительский совет по возрождению Дворянского гнезда», объединившую представителей культурной общественности Орловской области, деятельность которых много лет направлена на сохранение и возрождение ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» и памятника истории и культуры «Дом Лизы Калитиной», – следует из характеристики. — С 2012 года в сквере «Дворянское гнездо» по инициативе и при непосредственном участии М.В. Вдовина проводится ежегодный литературный Тургеневский праздник, который вносит существенный вклад в популяризацию творчества великого русского писателя».

ИА «Орелград»