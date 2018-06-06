Орловцам запретят купаться в четырех водоемах

6.6.2018 | 9:27 Новости, Общество

Эксперты проверили качество воды в зонах отдыха.

В 2018 году в реестр мест массового отдыха людей на территории Орловской области включены 40 зон рекреации. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что купальный сезон официально стартовал 1 июня. Специалисты начали проведение регулярного мониторинга за качеством воды. Пробы отбираются из водоемов, включенных в реестр мест массового отдыха людей. Уже проведен лабораторный контроль качества воды.

— По вирусологическим, радиологическим и паразитологическим показателям все пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено.

Однако по микробиологическим показателям в четырех водоемах вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов: пруд деревни Первый Воин Мценского района, пруды деревень Разбегаевка и Ждимир Знаменского района, а также пруд деревни Большое Сотниково Урицкого района.

Главам местных администраций направлены предостережения о необходимости установки аншлагов о запрете купания.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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