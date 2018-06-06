Президент выделил на освобождение Мценска 0,25 млн рублей

Мценские поисковики-реконструкторы получили финансовый грант.

Как сообщили в администрации города Мценска, сразу две местные две некоммерческие организации приняли участие в конкурсе на соискание грантов президентского фонда. На днях были оглашены результаты. Заседание по подведению итогов провел первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Одним из победителей конкурса стал военно-исторический поисковый клуб «Батальон. Он получит грант в сумме 276 тысяч рублей на реализацию проекта «Военно-историческая реконструкция «Освобождение Мценска».

Всего на конкурс было представлено 9175 проектов из 85 регионов. Победителями были признаны 485 проектов из малых городов и сельской местности. Общая сумма выделенных грантов составила 506 млн рублей.

ИА «Орелград»