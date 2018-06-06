В ливенском музее на треть подняли зарплату – до 12 тысяч

6.6.2018 | 17:41 Новости, Общество

В администрации города подвели итоги работы краеведческого музея.

Как сообщили в мэрии райцентра, с докладом выступил директор музея Дмитрий Астахов. Кстати, в этом году учреждение отмечает свое столетие. В музее трудится десять сотрудников.
— За 2017 год удалось добиться повышения средней заработной платы на 29 процентов, — сообщил Дмитрий Астахов. — В мае текущего года она составила 12223 рубля.

По его словам, в прошлом году в музее побывали 2500 человек. Посещаемость выросла вдвое. Директор связывает это с увеличением количества мероприятий. Стало больше экскурсий, лекций и выставок, в том числе с привлечением частных коллекций.

На 2019 год намечен капитальный ремонт здания.

ИА «Орелград»

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