В ливенском музее на треть подняли зарплату – до 12 тысяч

В администрации города подвели итоги работы краеведческого музея.

Как сообщили в мэрии райцентра, с докладом выступил директор музея Дмитрий Астахов. Кстати, в этом году учреждение отмечает свое столетие. В музее трудится десять сотрудников.

— За 2017 год удалось добиться повышения средней заработной платы на 29 процентов, — сообщил Дмитрий Астахов. — В мае текущего года она составила 12223 рубля.

По его словам, в прошлом году в музее побывали 2500 человек. Посещаемость выросла вдвое. Директор связывает это с увеличением количества мероприятий. Стало больше экскурсий, лекций и выставок, в том числе с привлечением частных коллекций.

На 2019 год намечен капитальный ремонт здания.

ИА «Орелград»