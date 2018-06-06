В Орле опубликован «черный список» управляющих компаний

Обнародован рейтинг крупнейших должников региона.

Со списком можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Орловский энергосбыт». В рейтинг должников включена 31 управляющая компания из Орла, Мценска, Мценского и Урицкого районов. По данным на 1 мая 2018 года их общая задолженность за электроэнергию составляет 137,4 млн рублей, из них 91 млн — просроченная задолженность.

— Чтобы жители могли проконтролировать свои управляющие компании, составлен список наиболее крупных должников, — пояснили в компании. — Вступившие в силу поправки в Жилищный кодекс предоставляют гражданам возможность исключить посредника из взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями и лишают управляющие организации способов препятствовать своему волеизъявлению. Ранее мы сталкивались с ситуациями, когда управляющие компании намеренно мешали переходу населения на прямые расчеты за электроэнергию.

Кстати, с начала года жители уже 686 многоквартирных домов региона перешли на прямые расчеты с «Орловским энергосбытом». В компании прогнозируют рост числа клиентов — физических лиц. Отметим, что также опубликован «белый список» — рейтинг УК, которые не имеют долгов. В него включено 18 компаний.

ИА «Орелград»