В Орле закончился первый этап ямочного ремонта

Новые контракты на 8 млн рублей объявят в ближайшее время.

В Орле завершился ямочный ремонт дорог на площади 22,6 тысяч квадратных метров, сообщила начальник УКХ Светлана Климова на совещании 6 июня. Работу закончили подрядчики ИП Гришина, «Сати», «ГорСтрой», «РемДорСтрой» и «РегионДорСтрой».

«Сати» и «СПФ-МаКС» продолжают ямочный ремонт по другим муниципальным контрактам. Сроки выполнения — до 13 и 16 июня.

УКХ найдет подрядчиков на второй этап ямочного ремонта. Планируется отремонтировать 10,86 тысяч кв. м. дорожного полотна. Общая стоимость — 8 млн рублей.

— Ни один акт выполненных работ не должен быть подписан без стопроцентной уверенности в качестве выполненных работ. Это касается и использующихся материалов, и технологии укладки, — подчеркнул глава администрации Орла Александр Муромский.

ИА «Орелград»