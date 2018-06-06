В «Орловском полесье» открылся новый храм

Первое богослужение прошло в храме поселка Жудре.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в храме Рождества Пресвятой Богородицы деревни Жудре состоялось первое богослужение. Благодарственный молебен совершил благочинный Знаменско-Хотынецкого округа протоиерей Василий Стойка.

Храм был построен в центре поселка всего за полгода благодаря меценату и стараниям местных жителей. Он расположен на территории национального парка «Орловское полесье», директор которого Олег Пригоряну присутствовал на молебне.

— Сейчас идет работа над иконостасом, престолом и жертвенником, — сообщили в митрополии.- Жители Жудре надеются, что к престольному празднику в храме пройдет первая божественная литургия, и возможно, состоится освящение храма.

ИА «Орелград»