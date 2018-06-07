«Орелстрой» поможет обманутым дольщикам

В Ливнах возобновилось строительство проблемного дома.

Речь идет о доме №159 по улице Дружбы Народов, который даже правительство Орловской области признало проблемным. Это долгострой. Как сообщили в администрации райцентра Ливны, в нем 104 квартиры и 57 договоров долевого участия, миллионные обязательства перед гражданами.

— Более ста семей оказались без долгожданных квартир, отягощенные долгами и ипотекой, — отметили в мэрии. -Только стрелка крана, нависшая над домом, давала надежду на то, что «лед тронется».

И вот стройка ожила: на объект заехала первая бригада ПАО «Орелстрой». Начала она с восстановления временного энергоснабжения, расчистки территории подготовки рабочих мест. Накануне начались строительные работы.

— До конца недели планируется полностью закрыть контур кирпичной кладки здания, — добавили в администрации Ливен. — Работает кран, поднимает необходимые стройматериалы на верхние этажи.

Контролируют работы главный прораб объекта от ПАО «Орелстрой» Дмитрий Тюменцев и Геннадий Болычев, представляющий ООО «Строй-Проект-Сервис», которое на сегодня является застройщиком.

ИА «Орелград»