Орловская область заработала на приватизации 0 рублей

Правительство региона отчиталось о продаже госимущества.

Отчет о результатах приватизации государственного имущества Орловской области за 2017 год был заслушан на сессии Орловского облсовета народных депутатов. Согласно представленной информации, в прогнозный план были включены: объект незавершенного строительства в Мценске, 1220 тонн зерна пшеницы 3-го класса, 201 объект электро- и теплоэнергетики, в том числе 7 объектов недвижимости и 6 земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, 188 единиц электрических линий и оборудования.

Департаментом государственного имущества и земельных отношений трижды объявлялись аукционы по объекту незавершенного строительства в городе Мценске и по продаже зерна пшеницы. Они были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие.

Объекты электроэнергетики были приватизированы путем внесения в качестве вклада в уставный капитал АО «Орелоблэнерго». Согласно рыночной оценке общая стоимость объектов составила 39,01 миллиона рублей. Единственным акционером АО «Орелоблэнерго» было принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения в пределах объявленных акций акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве 39016 штук.

Отметим, что расходы областного бюджета на проведение приватизации в 2017 году составили 39,7 тысячи рублей.

ИА «Орелград»