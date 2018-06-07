Орловские коммунисты призвали сохранить русский язык

7.6.2018 | 11:28 Новости, Общество

В регионе прошли акции по защите русского языка и культуры.

Как сообщили в обкоме КПРФ, мероприятия прошли 6 июня – в День русского языка. Цель проекта — привлечь внимание властей всех уровней к проблемам, «подчеркивающим необходимость активных действий по защите родной речи и заботе о ее чистоте».

— Наша задача е сохранить наш край, его людей и уникальную природу, сохранить нашу русскую культуру, язык и традиции! – пояснили в обкоме. — Язык — это душа народа! Нам не нужен культурный ширпотреб!

С такой мотивацией в Орле состоялся пикет в защиту русского языка и слова. На мероприятии раздавались книги и брошюры, в том числе раскраски для детей «Учимся говорить по слогам». По окончании акции участники возложили цветы к памятнику Пушкина.

ИА «Орелград»

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