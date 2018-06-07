Орловские приставы арестовали машины, бытовую технику и гаджеты

Более 23 миллионов рублей получили взыскатели от реализации имущества.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России, в текущем году судебными приставами-исполнителями были составлены акты о наложении ареста на имущество должников в рамках 1452 исполнительных производств.

Арест накладывали арест на автомобили, объекты недвижимости, предметы интерьера и быта, бытовую технику и гаджеты. Выручка от продажи этого имущества превысила 3.4 миллиона рублей. Деньги были перечислены взыскателям.

— Должник может ходатайствовать о самостоятельной реализации арестованного имущества, если его стоимость не превышает 30 тысяч рублей, — отметили в ведомстве. – С начала года поступило 532 таких ходатайства. В результате самостоятельной реализации имущества было получено 3,46 миллиона рублей.

Кроме того, сам факт ареста и передачи имущества на реализацию заставил должников погасить задолженность на сумму более 16,2 миллиона.

ИА «Орелград»