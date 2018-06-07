Озвучены скандальные подробности строительства Должанской школы

КСП обнародовала данные о нашумевшей проверке.

Областная Контрольно-счетная палата публично отчиталась о результатах проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на реконструкцию Должанской средней образовательной школы. Напомним, что 1 июня СУ СК объявило о возбуждении уголовного дела по факту крупного мошенничества. Школу должны были сдать прошлой осенью, но не сдали по сей день.

Как пояснили в КСП, проверка проводилась с 17 апреля по 23 мая текущего года. Нарушений выявили на 62 миллиона рублей. Было установлено, что недобросовестные подрядчики не выполнили условия контрактов. Это привело к тому, что на сегодняшний день работы как по первому этапу строительства, так и по второму не завершены.

«При этом, денежные средства, выделенные на первый этап строительств, практически использованы в полном объеме, а объект не введен в эксплуатацию, — подчеркнули в КСП. — Таким образом, подрядчиками не выполнены принятые обязательства по реконструкции данного объекта в установленные сроки».

Из отчета следует, что строительство велось с нарушением норм законодательства, условий заключенных договоров с подрядчиками и организациями, осуществляющими строительный надзор. В результате неправомерные выплаты за фактически невыполненные работы составили 20,1 млн рублей. Также были оплачены работы, не предусмотренные сметой — 35,3 млн рублей, то есть отклонение от сметы составило более 40 процентов.

«При этом объем выполненных работ и их необходимость не подтверждена как со стороны заказчика, так и со стороны проектного института, осуществляющего авторский надзор», — утверждают в КСП.

Добавим, что в ходе расследования будет дана оценка действиям и бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входило осуществление контроля за расходованием выделенных средств.

ИА «Орелград»