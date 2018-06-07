Перелыгин сообщил о возможных злоупотреблениях при обмене земли на квартиры

7.6.2018 | 11:33 Новости, Общество

Депутат заметил, что застройщики могут отдавать городу дешевое жилье.

На заседании облсовета 7 июня руководитель фракции «Справедливой России» Руслан Перелыгин обратил внимание коллег на возможные злоупотребления при реализации закона о передаче квартир в муниципалитет в обмен на участок без торгов.

Депутат заметил, что получивший землю без торгов «Холикон-Инвест» может отдать городу дешевые квартиры на окраине города, а на предоставленной земле построить элитный дом с дорогим жильем. Спикер Леонид Музалевский отметил, что количество предоставляемых Орлу квадратных метров будет пересчитываться с учетом разницы в цене.

Также Перелыгин предложил проверять предоставляемые квартиры с участием жилинспекции, потому что строительные компании могут пытаться избавиться от неликвидной недвижимости.

ИА «Орелград»

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