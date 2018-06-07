В Орле каждый второй объект оказался пожароопасным

ГУ МЧС отчиталось о проверках перед региональным парламентом.

Информацию представил первый заместитель ГУ МЧС по Орловской области Сергей Гладков. По его словам массовые проверки прошли после известной трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Им подверглись 442 объекта с массовым пребыванием людей. На 264 из них было выявлено 1919 нарушений требований пожарной безопасности. То есть на каждом втором объекте имеются проблемы.

Наибольшее количество нарушений (563) было выявлено в 50 торговых комплексах из 52 проверенных. Основные нарушения – отсутствие или неисправность системы автоматической сигнализации, неисправности системы оповещения и управления эвакуацией, неисправность систем дымоудаления. В двух гостиничных комплексах отсутствовал вывод автоматической сигнализации на пульт пожарной охраны.

По итогам проверок к административной ответственности было привлечено 2 юридических лица и 18 должностных лиц. Прокурорами в суды было направлено 17 исков о приостановлении деятельности пожароопасных объектов. Из них были удовлетворены 8. Фактически была приостановлена деятельность четырех объектов: кинотеатра «Победа» в Орле кафе «24 часа» Урицкого района, Верхне-Любовшенского СДК Краснозоренского района и Культурно-досугового центра Глазуновского района.

Три из них, кроме Верхне-Любовшенского СДК, уже устранили нарушения и их деятельность восстановлена. По четырем оставшимся объектам решения судов о приостановке деятельности еще не исполнены.

ИА «Орелград»