В Орле за 3 месяца на чиновников потратили 135 млн рублей

Правительство области обнародовало данные о содержании госслужащих.

Информация прозвучала на очередном заседании Орловского облсовета народных депутатов. Согласно представленному правительством региона отчету на 1 апреля 2018 года численность государственных гражданских служащих Орловской области составила 1265 единиц.

Фактические затраты на их денежное содержание превысили 135,1 миллиона рублей. То есть в среднем содержание одного госслужащего регионального уровня в первом квартале обходилось казне примерно в 35,6 тысячи рублей ежемесячно.

Также было отмечено, что численность работников государственных учреждений Орловской области на ту же дату составила 30251 единицу. Фактические затраты на их денежное содержание – 2,02 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»