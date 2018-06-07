В Орле за 3 месяца на чиновников потратили 135 млн рублей

7.6.2018 | 12:40 Новости, Политика

Правительство области обнародовало данные о содержании госслужащих.

Информация прозвучала на очередном заседании Орловского облсовета народных депутатов. Согласно представленному правительством региона отчету на 1 апреля 2018 года численность государственных гражданских служащих Орловской области составила 1265 единиц.

Фактические затраты на их денежное содержание превысили 135,1 миллиона рублей. То есть в среднем содержание одного госслужащего регионального уровня в первом квартале обходилось казне примерно в 35,6 тысячи рублей ежемесячно.

Также было отмечено, что численность работников государственных учреждений Орловской области на ту же дату составила 30251 единицу. Фактические затраты на их денежное содержание – 2,02 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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