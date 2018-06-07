В орловские дороги вложат 4,8 млрд рублей

В регион уже поступили средства федерального бюджета.

По информации правительства региона, в 2018 году объем Дорожного фонда составит 4,79 миллиарда рублей, в том числе 962 млн за счет федерального бюджета. Уже к 25 мая до департамента строительства были доведены лимиты. Из федерального бюджета поступила вся заявленная сумма, остальные бюджетные ассигнования пока доведены на 96,5 процента.

Деньги распределены между государственными предприятиями и казенными учреждениями, а также муниципальными образованиями. В целом планируется капремонт 13 пешеходных переходов, ремонт четырех участков дорог регионального значения общей протяженностью 33,9 км (торги проведены и уже ведутся работы) и 12 участков дорог местного значения вне населенных пунктов общей протяженностью 22,3 км.

Субсидии муниципальным образованиям составят 632,9 миллиона рублей. Это позволит отремонтировать свыше 700 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Также планируется завершение реконструкции моста через реку Сосна в Ливнах.

ИА «Орелград»