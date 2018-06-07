В Орловской области изменили закон об избиркомах

7.6.2018 | 13:15 Новости, Политика

Законопроект в первом чтении рассмотрели депутаты облсовета.

Поправки были внесены по инициативе Избирательной комиссии Орловской области. Как следует из пояснительной записки, они мотивированы изучением правоприменительной практики.

Так, законопроектом устанавливается срок проведения участковой избирательной комиссией своего первого заседания. Также конкретизируется, что избирательные комиссии могут привлекать граждан к оказанию услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдума, а также с обеспечением полномочий комиссий, по гражданско-правовым договорам.

Кроме того, уточнены сроки полномочий избирательных комиссий в случае обжалования итогов голосования или результатов выборов. Также проектом закона предусматривается, что избирательная комиссия нового состава не позднее чем за 5 дней до дня истечения срока полномочий соответствующей комиссии. Ранее срок составлял 15 дней.

ИА «Орелград»

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