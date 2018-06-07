Выборы губернатора Орловской области пройдут 9 сентября

Дата совпадает с днем выборов в других регионах.

Орловский областной Совет народных депутатов утвердил 9 сентября днем выборов губернатора Орловской области. Решение было принято на сессии 7 июня. С сегодняшнего дня в регионе стартует избирательная кампания.

В этот же день пройдут дополнительные выборы депутата облсовета по избирательному округу №20.

Напомним, что первым о своем желании баллотироваться на пост главы региона заявил депутат облсовета Виталий Рыбаков. В тот же день вдогонку об аналогичных намерениях заявил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Выборы глав регионов 9 сентября запланированы в 22 субъектах Российской Федерации, причем в большинстве из них они будут досрочными.

ИА «Орелград»