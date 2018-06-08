«Бессмертный полк» опроверг слухи о скандале с Земцовым

Орловский депутат якобы сам отказался от участия в перевыборах.

На сайте общероссийского движения «Бессмертный полк России» появилось заявление о самоотводе депутата Госдумы от Орловской области Николая Земцова с выборов сопредседателя.

Как уже рассказывал «Орелград», Telegram-канал «После выборов» сообщил об указании игнорировать Николая Земцова во время съезда из-за его «деструктивной деятельности». Депутату пригрозили, что отберут мандат, и он смирился и был отстранен.

Впрочем, в «Бессмертном полку» заявили о стройности рядов. Дескать, Земцова вновь предложили на пост сопредседателя, но он отказался и в последнем слове рассказал про патриотическую роль движения, «хамском беспамятстве» Европы и необходимости отпора «реваншистским настроениям новых неонацистов».

Николай Земцов не имел никакого отношения к Орловской области до 2016 года. В преддверии выборов «Единая Россия» предложила его кандидатуру в Госдуму от региона. Он занял место в заксобрании наряду с Николаем Ковалевым.

ИА «Орелград»