По «делу Должанской школы» задержаны двое

Следователи задержали главу ООО «Вега» и замгендиректора ООО «ТСК «РемСтройЛидер».

Следственный комитет по Орловской области сообщил о задержании двух подозреваемых в хищении денег при реконструкции школы в поселке Долгое.

Задержаны генеральный директор ООО «Вега» Виктор Артюхов и заместитель генерального директора ООО «ТСК «РемСтройЛидер» Олег Цимбалистов. Первая компания была подрядчиком, вторая осуществляла контроль и приемку работ.

В целях возмещения ущерба был изъят автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 6 млн рублей. Следователи допросили свидетелей, провели обыски, изъяли документы и компьютерную технику. В ближайшее время подозреваемых могут заключить под стражу.

Объем ущерба, нанесенного Артюховым и Цимбалистовым, оценивается в 14 млн рублей.

Напомним, СК возбудил дело о мошенничестве при реконструкции Должанской СОШ 1 июня. Строители не доделали объект в срок — к ноябрю 2017 года.

Согласно данным из открытых источников, школа в поселке Долгое — единственный объект, над которым трудились рабочие ООО «Вега». Других госконтрактов предприятие не получало. Оно было образовано 29 апреля 2015 года.

В апреле 2015 года появилась и «ТСК «РемСтройЛидер». В отличие от другой фигурирующей в деле компании, она неоднократно работала по государственным контрактам.

ИА «Орелград»