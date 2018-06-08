В Орле иномарка сбила пожилого велосипедиста

8.6.2018 | 10:40 Новости, Происшествия

Мужчину увезли в больницу с травмой головы и переломами ребер.

В Орле в районе Южного рынка автомобиль «Рено Логан» сбил пожилого мужчину на электровелосипеде, сообщает «Орловское информбюро». Авария случилась 7 июня вечером.

Издание сообщает, что водитель иномарки совершал левый поворот и сбил велосипедиста. Тот не затормозил. Владельцу «Логана» верно оценить дорожную обстановку могла помешать большая выбоина.

Пожилой владелец электробайка с травмами головы и ребер был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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