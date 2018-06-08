В Орле поезд едва не сбил пятерых подростков

Машинисту пришлось применять экстренное торможение.

В Орле на перегоне «Цон-Саханская» поезд Брянск-Орел едва не сбил пятерых подростков, сообщили в линейном отделе МВД.

Инцидент произошел 7 июня в 18:48. Железнодорожники сообщили об экстренном торможении в полицию, и те отправились на поиск подростков и вскоре нашли их.

Виновниками происшествия оказались пять парней в возрасте от 13 до 17 лет. На путях они распивали спиртные напитки. Заметив поезд, они даже не подумали отойти на безопасное расстояние.

— В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности несовершеннолетних и их родителей, — добавили в полиции.

ИА «Орелград»