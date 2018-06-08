В Орловской области ввели минимум финансирования капремонта

8.6.2018 | 14:06 ЖКХ, Новости

Орловский облсовет внес поправки в закон о капремонте домов.

Поправки в первом чтении были внесены на заседании Орловского облсовета. Это связано с принятием ряда изменений в Жилищный кодекс РФ. Так, проектом закона устанавливается, что орган местного самоуправления обязан информировать собственников помещений в многоквартирном доме о последствиях непринятия ими решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта.

Также определен минимальный размер фондов капремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах. Он составит 50 процентов оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

Также определено, что региональный оператор вправе открывать счета, за исключением специальных счетов, в территориальных органах Федерального казначейства. Кроме того, правительство получило право утверждать порядок и перечень случаев оказания из областного бюджета дополнительной помощи «при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

ИА «Орелград»

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