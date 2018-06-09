Орловцу дали 10,5 лет тюрьмы за убийство на пьянке

Мужчина зарезал одного друга и поранил другого.
Мценский районный суд приговорил местного жителя к 10,5 годам лишения свободы за убийство друга, сообщили в прокуратуре Орловской области.
Мужчина с двумя знакомыми распивал спиртные напитки. Между ними возник конфликт. Орловец схватил нож и нанес собутыльникам несколько ранений. Один из них скончался на месте. Другой отделался легкими порезами.
По совокупности преступлений суд отправил убийцу на 10,5 лет в колонию строгого режима. Орловский областной суд, рассматривавший дело в апелляции, сохранил приговор.
ИА «Орелград»