Орловцу дали 10,5 лет тюрьмы за убийство на пьянке

9.6.2018 | 14:08 Новости, Происшествия

Мужчина зарезал одного друга и поранил другого.

Мценский районный суд приговорил местного жителя к 10,5 годам лишения свободы за убийство друга, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Мужчина с двумя знакомыми распивал спиртные напитки. Между ними возник конфликт. Орловец схватил нож и нанес собутыльникам несколько ранений. Один из них скончался на месте. Другой отделался легкими порезами.

По совокупности преступлений суд отправил убийцу на 10,5 лет в колонию строгого режима. Орловский областной суд, рассматривавший дело в апелляции, сохранил приговор.

ИА «Орелград»

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