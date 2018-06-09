Орловцы обсудят реконструкцию Красного моста

9.6.2018 | 10:18 Новости, Общество

Назначены публичные слушания.

10 июля в администрации Орла состоятся публичные слушания по проведению реконструкции Красного моста, сообщает «Вечерний Орел». Мероприятие начнется в 17 часов в большом зале.

ГК «СтройЭксперт» продолжается разработку проектной документации. Историко-культурная экспертиза разрешила расширить мост на 2,5 метра в обе стороны. Подрядчик обещает предоставить документацию до 28 ноября 2018 года.

Напомним, по планам властей реконструкция Красного моста начнется после капремонта моста «Дружба», то есть в 2020 году.

ИА «Орелград»

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