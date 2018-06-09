СК обнаружил мошенничество при строительстве канализации в Овсянниково

Речь идет о хищении 2,2 млн рублей.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело о хищении денежных средств при строительстве канализации в деревне Овсянниково Орловского района, сообщили в ведомстве.

В 2015 году «Орелгосзаказчик» заключил с ООО «СегментСтрой» контракт на строительство сети водоотведения. Через год работы были приняты, компании перечислили 31 млн рублей. Но канализация, уже введенная областными чиновниками в эксплуатацию, работает с нарушениями.

Нанесенный ущерб оценили в 2,2 млн рублей. В Овсянниково выезжал глава СУ СКР по Орловской области Анатолий Щуров. Расследование находится на его личном контроле.

ИА «Орелград»