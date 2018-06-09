Видео: на Октябрьской спилили тополя

Друзья! Что за кошмар творит у нас (кто?!) с деревьями?! В нашем уютном городе, славящемся своим озеленением! Вчера, в самом конце рабочего дня мне позвонил мой давний друг Вадим Казюлин и превозмогая парализующие его речь эмоции сообщил, что перед окнами его дома на ул. Октябрьской выпиливают целую "стену" здоровых и красивых пирамидальных тополей. Он оперативно сделал пронзительный ролик из снятого им же материала о происходящем на его глазах варварстве, в котором даже примененная им ирония не гасит вспыхивающего в душе гнева и ярости — от бессилия, от невозможности резко остановить этот безмозглый бессмысленный чиновничий беспредел, творящийся средь бела дня на глазах людей, не понимающих, что вообще происходит… Я просто в шоке! Хоть кто-то, хоть один раз ответит за это?! :(

Gepostet von Victor Pankov am Freitag, 8. Juni 2018