Видео: на Октябрьской спилили тополя

9.6.2018 | 13:26 Новости, Общество

Администрация утверждает, что деревья были аварийными.

В Орле на улице Октябрьской напротив сельскохозяйственного техникума спилили несколько крупных тополей. Видеоролик в своем Facebook выложил Вадим Казюлин.

Рабочие «Зеленстроя» спилили деревья рядом с пятиэтажкой. Жители пятиэтажного дома забили тревогу — зеленые насаждения выглядели здоровыми и защищали квартиры от пыли и шума.

Ситуацию прокомментировали в администрации Орла. Решение о сносе тополей было принято комиссией по зеленым насаждениям — деревья признали аварийными еще в апреле.

Друзья! Что за кошмар творит у нас (кто?!) с деревьями?! В нашем уютном городе, славящемся своим озеленением! Вчера, в самом конце рабочего дня мне позвонил мой давний друг Вадим Казюлин и превозмогая парализующие его речь эмоции сообщил, что перед окнами его дома на ул. Октябрьской выпиливают целую "стену" здоровых и красивых пирамидальных тополей. Он оперативно сделал пронзительный ролик из снятого им же материала о происходящем на его глазах варварстве, в котором даже примененная им ирония не гасит вспыхивающего в душе гнева и ярости — от бессилия, от невозможности резко остановить этот безмозглый бессмысленный чиновничий беспредел, творящийся средь бела дня на глазах людей, не понимающих, что вообще происходит… Я просто в шоке! Хоть кто-то, хоть один раз ответит за это?! :(

Gepostet von Victor Pankov am Freitag, 8. Juni 2018

ИА «Орелград»

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