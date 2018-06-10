Клычков: «Семьям погибших окажут необходимую помощь»

10.6.2018 | 12:11 Новости, Происшествия

Врио главы региона прибыл на место происшествия.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков распорядился оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП в деревне Гать, сообщили в пресс-службе администрации региона.

— Жители области с болью в сердце восприняли это трагическое известие. Смерть людей, наших земляков, не может оставить никого из нас равнодушным. Прошу родных и близким погибших принять мои глубокие соболезнования. В этот час мы объединены общим горем и разделяем с вами всю скорбь и тяжесть невосполнимой утраты, — выразил соболезнования врио губернатора, который прибыл на место происшествия.

10 июня в 8:20 на переезде в деревне Гать товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района.

Погибли четыре человека, еще 12 получили травмы. По предварительным данным, водитель ПАЗа решил проскочить переезд на красный сигнал прямо перед поездом.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования