Клычков: «Семьям погибших окажут необходимую помощь»

Врио главы региона прибыл на место происшествия.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков распорядился оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП в деревне Гать, сообщили в пресс-службе администрации региона.

— Жители области с болью в сердце восприняли это трагическое известие. Смерть людей, наших земляков, не может оставить никого из нас равнодушным. Прошу родных и близким погибших принять мои глубокие соболезнования. В этот час мы объединены общим горем и разделяем с вами всю скорбь и тяжесть невосполнимой утраты, — выразил соболезнования врио губернатора, который прибыл на место происшествия.

10 июня в 8:20 на переезде в деревне Гать товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района.

Погибли четыре человека, еще 12 получили травмы. По предварительным данным, водитель ПАЗа решил проскочить переезд на красный сигнал прямо перед поездом.

ИА «Орелград»