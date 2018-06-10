Опубликован список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

10.6.2018 | 15:13 Новости, Происшествия

Портал NationNews опубликовал список погибших и пострадавших в столкновении автобуса и товарного поезда в деревне Гать.

Погибли:

1. Павел Д., 17 лет;

2. Валентина С., 60 лет;

3. Татьяна Н., 65 лет;

4. Валентина А., 67 лет

Пострадали:

1. Елизавета В., 21 год;

2. Иван В., 28 лет;

3. Анастасия Л., 24 года;

4. Наталья П., 68 лет;

5. Галина Г., 64 года;

6. Анатолий Л., 59 лет;

7. Светлана Л., 59 лет;

8. Валентина М., 67 лет;

9. Елена Ж., 27 лет;

10. Сергей А., 25 года;

11. Павел И., 17 лет.

10 июня в 8:20 на переезде в деревне Гать товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района.

По предварительным данным, водитель ПАЗа решил проскочить переезд на красный сигнал прямо перед поездом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»

 

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