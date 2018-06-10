Семьи погибших в ДТП под Орлом получат по 200 тысяч рублей

10.6.2018 | 18:29 Новости, Происшествия

По 100 тысяч рублей выдадут пострадавшим.

Администрация Орловского района и правительство Орловской области выделят семьям погибших в автокатастрофе на железнодорожном переезде в деревне Гать по 200 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей будет выделено из районного бюджета, аналогичная сумма — из резервного фонда губернатора.

Пострадавшие получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. При необходимости суммы будут увеличиваться.

Ночью 11 июня железнодорожный переезд будет закрыт на ремонт. В результате аварии были повреждены отбойники и дорожное покрытие.

10 июня в 8:20 на переезде в деревне Гать товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района.

Погибли четыре человека, еще 11 получили травмы. По предварительным данным, водитель ПАЗа решил проскочить переезд на красный сигнал прямо перед поездом.

Среди погибших есть 17-летний подросток. Среди пострадавших — беременная девушка, потерявшая ребенка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Орловской области в связи с трагедией отменены все праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

ИА «Орелград»

 

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