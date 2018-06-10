СК опроверг информацию о смерти водителя после ДТП под Орлом

10.6.2018 | 15:58 Новости, Происшествия

Днем 10 июня СМИ опубликовали информацию о смерти 52-летнего водителя автобуса ПАЗ, пострадавшего в ДТП на железнодорожном переезде в Орловском районе. «Орелград» выяснил, что данные не соответствуют действительности.

«Водитель жив. Количество пострадавших прежнее [11 человек]», — рассказала «Орелграду» старший помощник руководителя следственного управления Ольга Берникова.

Эту же информацию «Орелграду» подтвердили два источника в спецслужбах.

«Водитель прооперирован. Угрозы жизни нет», — сообщил один из собеседников.

10 июня в 8:20 на переезде в деревне Гать товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района.

Погибли четыре человека, еще 11 получили травмы. По предварительным данным, водитель ПАЗа решил проскочить переезд на красный сигнал прямо перед поездом.

Среди погибших есть 17-летний подросток. Среди пострадавших — беременная девушка, потерявшая ребенка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»

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