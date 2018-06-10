В Орловской области отменили праздничные мероприятия

10.6.2018 | 17:54 Новости, Общество

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков распорядился отменить все увеселительные мероприятия, посвященные Дню России. Решение было принято в связи с трагедией в Орловском районе — в ДТП с участием поезда и автобуса погибли четыре человека.

Как сообщал «Орелград», семьям погибших и пострадавшим окажут необходимую помощь. Расследование взял на контроль глава РЖД Олег Белозеров. Руководитель Минздрава Вероника Скворцова заявила, что федеральные медучреждения готовы принять пострадавших.

10 июня в 8:20 на переезде в деревне Гать товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района.

Погибли четыре человека, еще 11 получили травмы. По предварительным данным, водитель ПАЗа решил проскочить переезд на красный сигнал прямо перед поездом.

Среди погибших есть 17-летний подросток. Среди пострадавших — беременная девушка, потерявшая ребенка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования