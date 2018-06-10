В Орловской области отменили праздничные мероприятия

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков распорядился отменить все увеселительные мероприятия, посвященные Дню России. Решение было принято в связи с трагедией в Орловском районе — в ДТП с участием поезда и автобуса погибли четыре человека.

Как сообщал «Орелград», семьям погибших и пострадавшим окажут необходимую помощь. Расследование взял на контроль глава РЖД Олег Белозеров. Руководитель Минздрава Вероника Скворцова заявила, что федеральные медучреждения готовы принять пострадавших.

10 июня в 8:20 на переезде в деревне Гать товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района.

Погибли четыре человека, еще 11 получили травмы. По предварительным данным, водитель ПАЗа решил проскочить переезд на красный сигнал прямо перед поездом.

Среди погибших есть 17-летний подросток. Среди пострадавших — беременная девушка, потерявшая ребенка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»