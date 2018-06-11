Клычков серьезно занялся спортом

Врио губернатора пообещал деньги орловским спортсменам.

Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков утвердил план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению финансирования государственных учреждений спортивной подготовки Орловской области в соответствии с требованиями федеральных стандартов. Действие документа рассчитано до 2025 года. Ознакомиться с ним можно на официальном портале Орловской области.

Для различных видов спорта «дорожной картой» твержен базовый норматив затрат на 8 лет вперед. Так, норматив финансирования пулевой стрельбы (этап высшего спортивного мастерства) на 2018 год установлен в сумме 567,4 тысячи рублей, легкой атлетики – 672,2 тысячи, бобслея – 1,02 миллиона, бокса – 291 тысячу рублей и т.д..

Отметим, что в «дорожную карту» включен футбол. В год проведения чемпионата мира по этому виду спорта в Орловской области норматив затрат на его финансирование составит 202,76 тысячи рублей.

ИА «Орелград»