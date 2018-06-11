Под Орлом отравили реку

11.6.2018 | 12:09 Новости, Общество

Суд признал факт загрязнения отходами реки Быстрая Сосна.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, суд рассмотрел иск природоохранной межрайонной прокуратуры. Ранее она провела проверку исполнения законодательства по охране водных объектов.

Было установлено, что ООО «Ливны Сахар» сбросило условно-чистые воды на рельеф местности. Далее они попали в Быструю Сосну. Анализ показал значительное превышение в реке предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Иск был подан с целью возмещения ущерба, который в прокуратуре оценили более чем в 1,9 млн рублей. Ливенский районный суд требования удовлетворил в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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